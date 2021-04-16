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16 Nisan 2021 Cuma 19:36:00 - Güncelleme:16 Nisan 2021 Cuma 19:55:00

Türkiye'de vaka sayısı 63 bini geçti

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Sağlık Bakanlığı, bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi, 289 hasta hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ile ilgili son veriler paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 320 bin 78 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 289 kişi hayatını kaybetti

Ağır hasta 3 bin 205 oldu, 56 bin 510 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye yükseldi.

Etiketler : türkiye koronavirüs vaka sayısı
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