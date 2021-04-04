Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı!
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 185 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 998 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, artışına devam ediyor. Artan vakalar, maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmemiz gerektiğini gözler önüne seriyor.
Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, 1508 yeni hasta belirlendi, 185 kişi hayatını kaybetti.
İşte 4 Nisan koronavirüs tablosu...