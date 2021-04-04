  • BIST
    1430.19
  • Dolar
    8,1553
  • Euro
    9,5848
  • Altın
    454,1250
İstanbul
5 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı!
Vyosa Osmani, Kosova'nın yeni cumhurbaşkanı seçildi
MSB'den darbe imalı bildiriye sert tepki
Beştepe'de değerlendirme toplantısı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bakan Koca: Aşı devam ederken büyük acılarımızın sayısı azalacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 554 bin 779'a yükseldi
Soylu'dan bildiri açıklaması: Sabrımızı zorlamasınlar
Hayati Yazıcı'dan çarpıcı açıklamalar
Komşudan "Süveyş Kanalı" hamlesi: Alternatif rota gündemde
MSB'den çok sert "bildiri" çıkışı
Bakan Koca aşılamanın etkisini rakamlarla açıkladı
MHP lideri Bahçeli darbe imalı bildiriye sosyal medyadan tepki gösterdi
Türk SİHA'ları Çin'in en güçlü rakibi!
103 emekli amiralin bildirisi hakkında soruşturma başlatıldı
İHA ile saniye saniye görüntülendi: Yunan gemisine Türk Sahil Güvenlik'ten müdahale
Ürdün ordusundan İsrail'e 'durum kontrol altında' mesajı
Kovid-19'da servetlerine servet kattılar! Tam 4 trilyon dolar
Savaş rüzgarları esiyor! Gerilim gittikçe artıyor
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan skandal bildiriye destek
Mavi kalmadı, İstanbul ikinci
Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbullular dikkat!
Hayatı anne olunca anlam kazandı
Pazarda doğal ürün avı
04 Nisan 2021 Pazar 20:49:00 - Güncelleme:04 Nisan 2021 Pazar 20:51:00

Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı!

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 185 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 998 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, artışına devam ediyor. Artan vakalar, maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmemiz gerektiğini gözler önüne seriyor.

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, 1508 yeni hasta belirlendi, 185 kişi hayatını kaybetti.

İşte 4 Nisan koronavirüs tablosu...

Etiketler : Sağlık Bakanlığı korona virüs vaka sayıs
Hülya var mimikleri yok!

Hülya var mimikleri yok!
Sevgilisinin oyunculuğuna hasta

Sevgilisinin oyunculuğuna hasta
Ekranların yeni ikilisi

Ekranların yeni ikilisi
Babasına benziyor

Babasına benziyor
Harvard tezini yazdı

Harvard tezini yazdı
Artık ağlamak değil gülmek istiyor!

Artık ağlamak değil gülmek istiyor!
Tiyatronun acı kaybı

Tiyatronun acı kaybı
Türkülere caz yorumu

Türkülere caz yorumu
Artık kanla beslenmiyorum

Artık kanla beslenmiyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER