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27 Şubat 2021 Cumartesi 20:30:00 - Güncelleme:27 Şubat 2021 Cumartesi 21:33:00

Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı

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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs ile ilgili son veriler paylaşıldı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 71 kişi yaşamını yitirdi, 9 bin 193 yeni vaka tespit edildi. Ağır hasta sayısı bin 187 oldu, iyileşen sayısı 2 milyon 565 bin 723'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük korona tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 125 bin 716 Covid-19 testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1187 oldu, 8 bin 938 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 565 bin 723'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 65 bin 377'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 693 bin 164, vefat sayısı 28 bin 503, ağır hasta sayısı 1187 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Etiketler : sağlık bakanlık korona virüs vaka
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