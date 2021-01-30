Sağlık Bakanlığı, son verileri paylaştı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 785 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1692 oldu, 7 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 355 bin 409'a yükseldi.