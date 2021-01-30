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30 Ocak 2021 Cumartesi 20:12:00 - Güncelleme:30 Ocak 2021 Cumartesi 20:12:00

Sağlık Bakanlığı, son verileri paylaştı

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Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 785 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 785 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1692 oldu, 7 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 355 bin 409'a yükseldi.

Etiketler : Kovid-19 koronavirüs sağlık bakanlığı
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