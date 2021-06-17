Sağlık Bakanlığı Kovid-19 verilerini açıkladı! İşte 17 Haziran tablosu

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. Bugün 5 bin 904 yeni vaka tespit edildi, 62 hasta ise hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 64 test yapıldı, 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı.

62 kişinin hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı da 49 bin 12 oldu.

Hasta sayısı ise 509 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 860 oldu, 4 bin 143 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 219 bin 797'ye yükseldi.

Test sayısı 57 milyon 889 bin 862'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 354 bin 153 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.