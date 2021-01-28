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28 Ocak 2021 Perşembe 20:30:00 - Güncelleme:28 Ocak 2021 Perşembe 20:30:00

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınında son durumu paylaştı

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Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dakika gelişmesini duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 279 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından vaka, ölüm, test sayısı gibi verilerin yer aldığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dakika gelişmesini duyurdu. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 279 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1751 oldu, 8 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 340 bin 216'ya yükseldi.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısı türkiye
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