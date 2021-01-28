Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınında son durumu paylaştı

Sağlık Bakanlığı tarafından vaka, ölüm, test sayısı gibi verilerin yer aldığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dakika gelişmesini duyurdu. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 279 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1751 oldu, 8 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 340 bin 216'ya yükseldi.