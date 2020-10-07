Sağlık Bakanlığı koronavirüste son vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı: Türkiye'de son 24 saatte 1581 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 56 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca: Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım" dedi.

