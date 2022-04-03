İşte 3 Nisan 2022 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.



Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 211 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi yaşamını yitirdi.