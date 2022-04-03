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03 Nisan 2022 Pazar 19:45:00 - Güncelleme:03 Nisan 2022 Pazar 19:45:00

Sağlık Bakanlığı koronavirüste güncel verileri paylaştı... İşte 3 Nisan 2022 koronavirüs tablosu

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Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınına ilişkin son dakika verilerini duyurdu. Yapılan açıklamada günlük vaka, ölüm ve test sayısı bilgileri yer aldı. İşte 3 Nisan 2022 koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 211 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi yaşamını yitirdi.

Etiketler : koronavirüs kovid tablo günlük tablo
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