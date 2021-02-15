Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı

Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti

Ağır hasta sayısı 1232 oldu, 7 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 482 bin 435'e yükseldi.

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