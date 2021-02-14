14 Şubat 2021 Pazar 19:59:00 - Güncelleme:14 Şubat 2021 Pazar 19:59:00
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs verilerini açıkladı!
Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 6 bin 287 yeni vaka tespit edildi, 94 hasta hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 94 kişi hayatını kaybetti, tespit edilen yeni vaka sayısı 6 bin 287 olarak açıklandı.
Ağır hasta sayısı 1230 oldu, 6 bin 910 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 475 bin 329'a yükseldi.
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