Sağlık Bakanlığı, koronavirüs verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 94 kişi hayatını kaybetti, tespit edilen yeni vaka sayısı 6 bin 287 olarak açıklandı.

Ağır hasta sayısı 1230 oldu, 6 bin 910 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 475 bin 329'a yükseldi.