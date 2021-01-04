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04 Ocak 2021 Pazartesi 19:40:00 - Güncelleme:04 Ocak 2021 Pazartesi 19:45:00

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 13.695 koronavirüs vakası tespit edildi, 197 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 323 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 522 oldu, 9 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 146 bin 430'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca: "Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz."

Etiketler : sağlık bakanı virüs korona vaka sayısı türkiye koronavirüs son durum
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