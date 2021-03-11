Sağlık Bakanlığı son duruma ilişkin verileri paylaştı

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11 Mart 2021 Perşembe 20:53:00 - Güncelleme:11 Mart 2021 Perşembe 20:53:00

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı

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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs ile ilgili son veriler sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi, 63 hasta hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1310 oldu, 9 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 659 bin 93'e yükseldi.
Etiketler : Sağlık Bakanlığı son veriler koronavirüs vaka
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