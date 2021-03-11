Sağlık Bakanlığı son duruma ilişkin verileri paylaştı

Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi, 63 hasta hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1310 oldu, 9 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 659 bin 93'e yükseldi.