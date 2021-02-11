Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı

Sağlık Bakanlığı tarafından günün verilerine ilişkin açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 130 bin 313 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 590 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1256 oldu, 7 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 453 bin 96'ya yükseldi.