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11 Şubat 2021 Perşembe 19:54:00 - Güncelleme:11 Şubat 2021 Perşembe 19:55:00

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı

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Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 130 bin 313 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 590 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından günün verilerine ilişkin açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 130 bin 313 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 590 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1256 oldu, 7 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 453 bin 96'ya yükseldi.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısı bakanlık
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