Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı

01 Şubat 2021 Pazartesi 20:56:00 - Güncelleme:01 Şubat 2021 Pazartesi 20:56:00
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı
Sağlık Bakanlığı'ndan paylaşılan Türkiye koronavirüs tablosuna göre; bugün son 24 saatte koronavirüsten 124 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 719 yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 703 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 719 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1615 oldu, 8 bin 16 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431'e yükseldi.
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