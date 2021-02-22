Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı
Sağlık Bakanlığı 22 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 8.104 koronavirüs vakası tespit edildi, 78 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'ndan günün verileri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1189 oldu, 5 bin 690 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi.
Ayrıntılar geliyor
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