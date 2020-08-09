Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar: Hastanede Koronavirüs tedavisi şartları değişti

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09 Ağustos 2020 Pazar 10:19:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 11:35:00

Sağlık Bakanlığı hastanede koronavirüs tedavisinin şartlarını değiştirdi

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Sağlık Bakanlığı, son dönemde tartışma yaratan koronavirüslü hastanın evde takibi konusuna açıklık getirdi. Evde takip ve yatan hasta algoritmasını değiştiren Bakanlık, bir kişinin hastanede yatabilmesi için solunum sıkıntısı, nefes darlığı, oral alımda ve beslenmede zorluk olması şartı getirdi.

Sağlık Bakanlığı, son dönemde tartışma yaratan koronavirüslü hastanın evde takibi konusuna açıklık getirdi.

HASTANEDE YATMANIN ARTIK ŞARTI VAR

Sağlık Bakanlığı, ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas-eklem ağrıları, karın ağrısı veya ishal, koku veya tat alma bozukluğu olan kişilerin bundan böyle bakımlarının evde yapılacağını, bu belirtilere, solunum sıkıntısı, nefes darlığı, oral alımda ve beslenmede zorluk eklenmesi durumunda kişinin hastaneye yatışının yapılabileceğini ve takibinin orada devam edeceğini açıkladı. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Evde takibi yapılacak kişiler hafif-orta pnömonili (zatürre) olarak tanımlanırken, hastaneye yatan kişiler ağır pnömonili olarak tanımlandı. Bakanlık daha önce orta pnömonisi olanların da hastanede tedavisini istiyordu.

ASEMPTOMATİK OLANLARA DA İLAÇ

Kişide solunum sıkıntısı, nefes darlığı, oral alımda ve beslenmede zorluk belirtileri yoksa, hafif-orta pnömoni olarak kabul edilecek ve 5 gün süreyle hidrosiklorokin ya da favipravir başlanacak. Asemptomatik olup, testi pozitif çıkan hastalara da virüsü yok etmek ve bulaş riskini azaltmak için 5 gün süreyle bu ilaçlar uygulanacak. Daha sonra temaslı takibi başlatacak olan bakanlık, kişide semptom varsa örnek alacak, sonuç pozitif çıkarsa hastayı değerlendirecek, kişinin evde mi yoksa hastanede mi yatırılacağına karar verilmesini isteyecek. Kişide semptom yoksa 14 gün evde izolasyon halinde kalması sağlanacak, hâlâ semptom gelişmediyse izolasyon sonlandırılacak.

SİGARA İÇİCİLERİ EKLENDİ

Algoritmada ileri yaş olanların, bağışıklığı baskılanmış kişilerin (HIV’le infekte, organ nakli yapılmış olanlar, sistemik kortikosteroidler dahil immunosupresif ilaç kullananlar), kanser, KOAH, kardiyovasküler hastalık, hipertansiyon gibi hastalığı olanlar, obezler, sigara içicisi ve hamile olanlarda hastalığın daha ağır seyredebilme riski bulunduğu belirtilerek, "Bu hastaların evde takiplerinin daha yakından yapılması gereklidir" denildi. Hidroksiklorokin QT aralığını uzatıp, kalp ritminde sorun yaratabileceği için, riskli hastalara öncelikle EKG çekilmesi gerektiği bazı hastalarda hidroksiklorokin kullanımından kaçınılması gerektiği vurgulandı. Algoritmada, bu ilacın gebelerde, lohusa veya emziren annelerde kullanılmaması gerektiği de belirtildi.

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