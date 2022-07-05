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05 Temmuz 2022 Salı 00:46:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2022 Salı 00:46:00

Sağlık Bakanlığı, haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı!

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Haftalık Kovid-19 verilerine göre, 27 Haziran-3 Temmuz'da 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, "covid19.saglık.gov.tr" isimli internet adresinden haftalık koronavirüs vaka tablosunu yayımladı. Yayımlanan tabloya göre 27 Haziran ve 3 Temmuz arası Türkiye'de 57 bin 113 kişi koronavirüse yakalanırken 25 kişi de yaşamını yitirdi. İyileşen sayısının 30 bin 478 kişinin iyileştiği belirtilen tabloda toplam vaka ve vefat verileri de paylaşıldı. Bakanlığın yayımladığı tablo şöyle:

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 180 bin 444'e yükselirken, 99 bin 57 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 839 bin 557 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler : sağlık bakanlığı kovid vaka sayısı
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