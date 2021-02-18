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18 Şubat 2021 Perşembe 20:52:00 - Güncelleme:18 Şubat 2021 Perşembe 20:52:00

Sağlık Bakanlığı günün Kovid-19 tablosunu açıkladı

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 406 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 241 kişinin testi pozitif çıktı, 83 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından günün verilerine ilişkin koronavirüs tablosu paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 406 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 241 kişinin testi pozitif çıktı, 83 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1187 oldu, 7 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 504 bin 50'ye yükseldi.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı kovid koronavirüs
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