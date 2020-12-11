Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 226 kişinin hayatını kaybettiğini, 32106 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı. Bakan Koca: "Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız" dedi.
Türkiye'de son 24 saatte 208 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 106 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 5 bin 952 oldu, son 24 saatte 5 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 458 bin 109'a yükseldi.
Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 5 bin 607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı." dedi
Bakan Koca: "Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım." dedi.
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