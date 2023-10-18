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Sağlık Bakanlığı, Gazze'ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçti
18 Ekim 2023 Çarşamba 08:26:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 08:26:00

Sağlık Bakanlığı, Gazze'ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçti

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Koca, Gazze'de yaşanan insanlık dramıyla ilgili Bakanlık olarak harekete geçildiğini duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'de yaşanan insanlık dramıyla ilgili Bakanlık olarak harekete geçildiğini duyurdu.

Bakan Koca'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

Gazze'de Al-Ahli Arab Hastanesine yapılan insanlık dışı saldırının ardından Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst yöneticileri dâhil olmak üzere birçok uluslararası muhatabımla telefon diplomasisi gerçekleştirdim. İnsan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda, hangi gerekçe ile olursa olsun saldırıya maruz kalmasının kabul edilemeyeceği düşüncesi, yaptığım görüşmelerde temel nokta oldu. Bu saldırıya tepkisiz kalmamız asla mümkün değildir. Hasta ve masum insanların çaresizliği, dünyanın bir kısmının görmezlikten geldiği, üstlenmekten kaçındığı vicdani görevi bilhassa bize yüklemektedir.

Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye veya Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü @hans_kluge ile yaptığım görüşmede bölgenin sağlık hizmetleri konusunda desteklenmesinin acil ve elzem olduğunu belirttim. Bu çalışmaları yürütmek üzere eğer karar verirse DSÖ ile birlikte hareket etmeye hazırız. Yaptığım görüşmelerimde Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu anlamda tarihi bir sorumluluğu olduğunu ısrarla belirttim. Bu noktadaki görüş ve taleplerimiz EMRO Bölge Ofisi Direktörü Ahmed Al-Mandhari tarafından da olumlu karşılanmış olup, Genel Direktör @DrTedros'le de istişare halinde ivedilikle ülkemizle işbirliği sürecinin başlatılması yönünde karar aldık. Bu yöndeki koordinasyon ve işbirliği çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.

Bu vesile ile tekrar ifade etmek istiyorum ki, her türlü diplomatik zorluklara rağmen; Türkiye; bebeklerin, çocukların, yaşlıların, masum insanların yanında olmaya daima devam edecektir. Yaşadığımız bu günler, insanın, insanlığın yanında yer alıp almama tercihinin yapıldığı tarihi günlerdir. Bizim, vicdanımızın sesinden başka dinleyeceğimiz ses yok. Biz çocuğu, yaşlısı, hastası, kadını ile Filistin halkını kardeş bilenleriz.

Etiketler : spor gazze drama
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