  • BIST
    1542.45
  • Dolar
    7,4126
  • Euro
    9,0363
  • Altın
    441,8330
İstanbul
10 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlık Bakanlığı 'aşı' dolandırıcılığına karşı uyardı
Başkan Erdoğan, Dış Politika Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti
Türk gemisi Nijerya açıklarında kaçırıldı! Türkiye mürettebatın bulunması için girişimler başlattı
Bugün burçları neler bekliyor? 24 Ocak 2021 Pazar günlük burç yorumları
Bakan Koca açıkladı: İşte il il aşı olanların sayısı
Alman gazetesi FETÖ'nün 'karanlık yapısı' konusunda uyardı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'militan' tepkisi
Sağlık Bakanlığından Halk TV sunucusuna yalanlama: Gülnaz Şırınga isimli bir personelimiz yok
23 Ocak 2021 koronavirüs tablosu: 144 can kaybı, 5 bin 856 yeni vaka
Bakanlık harekete geçti! Skandal sözlere suç duyurusu
Esra Elönü; ödülünü Yasin Börü'ye ithaf etti
Başkan Erdoğan 2023 yılını işaret etti...
Milli fırkateyn 'İstanbul' denize indirildi...
Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor
Başkan Erdoğan imzaladı...
Rus aşısının üretimi için anlaşma tamam
FETÖ okulunda taciz rezaleti
İyi Parti'den skandal Demirtaş çağrısı
National Interest dergisinden çok çarpıcı bir makale
Boris Johnson: Yeni tür virüs daha ölümcül
Beyaz Saray: Biden, iç aşırıcılıkla ilgili kurumlardan analiz istedi
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! 56 saat sürecek
BAE'nin ABD ile yaptığı F-35 savaş uçağı anlaşmasının bedeli 23 milyar dolar
24 Ocak 2021 Pazar 00:30:00 - Güncelleme:24 Ocak 2021 Pazar 00:32:00

Sağlık Bakanlığı 'aşı' dolandırıcılığına karşı uyardı! Bu linke sakın tıklamayın

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı 'Aşı sıranız geldi' içerikli SMS'ler ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, dolandırıcıların gönderdiği "aşı sıranız geldi" içerikli sahte kısa mesajlara (SMS) karşı vatandaşları uyardı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakanlık tarafından gönderilmiş izlenimi verilen "aşı sıranız geldi" içerikli SMS'ler ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtildi.

SMS'te yer alan linke tıklayan vatandaşların kişisel bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiği uyarısı yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı vatandaşlara 'aşı sıranız geldi' içerikli SMS göndermemektedir. Kişisel bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız, kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız.

Aşı sıranızı öğrenmek için e-Nabız uygulamasına girerek Kovid-19 aşısı yapılacak grupta olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Aşı yapılacak grupta olup olmadığınızı SMS ile öğrenmek için 'AŞI' yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası ve T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazıp 2023'e SMS gönderebilirsiniz.

Güvenilir güncel bilgi için Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'na 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinden ulaşabilirsiniz."

Etiketler : Sağlık Bakanlığı sahte mesaj dolandırıcı aşı
Ata Demirer annesiyle inzivada

Ata Demirer annesiyle inzivada
Sefirin Kızı kadrosuna dahil olan Tuba Büyüküstün kızları ile Bodrum'a taşınıyor

Sefirin Kızı kadrosuna dahil olan Tuba Büyüküstün kızları ile Bodrum'a taşınıyor
2021 model Deniz Seki

2021 model Deniz Seki
Fatma Toptaş'a İspanya'dan 'El Test' teklifi

Fatma Toptaş'a İspanya'dan 'El Test' teklifi
O programda Hüsnü Şenlendirici de yer alacak

O programda Hüsnü Şenlendirici de yer alacak
Dolandırıcılara karşı takipçilerini uyardı

Dolandırıcılara karşı takipçilerini uyardı
Gülüşü 2 milyon lira

Gülüşü 2 milyon lira
Naz Elmas: Sabina Toziya çok özel bir insan

Naz Elmas: Sabina Toziya çok özel bir insan
Safiye Soyman'ın 'Kanına Dokundu'

Safiye Soyman'ın 'Kanına Dokundu'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER