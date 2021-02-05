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05 Şubat 2021 Cuma 19:20:00 - Güncelleme:05 Şubat 2021 Cuma 20:24:00

Sağlık Bakanlığı, 5 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı

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Sağlık Bakanlığı, 5 Şubat koronavirüs verilerinin yer aldığı tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı, 110 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı, 110 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1423 oldu, 8 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 142 bin 538 testte, 7 bin 901 vaka ile 620 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 110 kişi ile toplam can kaybı 26 bin 577'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 142 bin 538 testte 7 bin 901 vaka, 620 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 110 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 217 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 30 milyon 349 bin 42 toplam vaka sayısı 2 milyon 516 bin 889, toplam vefat sayısı 26 bin 577, toplam ağır hasta sayısı 1423, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 404 bin 416 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Etiketler : Türkiye Ağır hasta Sağlık Bakanlığı son dakika
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