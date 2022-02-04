VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Atatürk Anıtı ile Adalet Anıtı'na düzenlenen saldırılara tepki
Sağlık Bakanlığı 4 Şubat 2022 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı!
Kur korumalı TL mevduat hesabı 281 milyar liraya yükseldi
RTÜK'ten yayın ihlali yapan gündüz kuşağı programları ve dizilere yaptırım
"Ocakta 47 terörist etkisiz hale getirildi"
Putin-Zeleskiy görüşmesi Türkiye'de yapılacak mı?
Ukrayna'dan Türkiye açıklaması
Türkiye'den bölge ülkelere TANAP teklifi!
Milli Muharip Uçak'a HAVELSAN damgası
Başkan Erdoğan: Camimiz tüm müminlere hayırlı olsun
CHP'de kazan kaynıyor!
Samsun'da Atatürk heykeline saldıranların ifadeleri ortaya çıktı: Alkollüydük
Elektrik faturasında indirim geliyor
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu”
Kış Kartalı'na katılan F-16'larda füze detayı
Rusya'dan ABD'ye çok sert yanıt
Bakan Mahmut Özer açıkladı! Öğretmenlere 1310 TL artış
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Ukrayna eleştirisi
İçişleri Bakanlığı: 34 terörist teslim oldu
Türkiye'ye kara kıtadan sürpriz teklif
Artık bankaya gitmeye gerek kalmayacak
EPDK'dan elektrik fiyatlarıyla ilgili yeni karar!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf!
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
04 Şubat 2022 Cuma 19:43:00 - Güncelleme:04 Şubat 2022 Cuma 20:11:00

Sağlık Bakanlığı 4 Şubat 2022 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı! "Vefat sayılarımız yüksek"

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınına ilişkin son dakika verilerini açıkladı. Yapılan açıklamada günlük vaka, ölüm ve test sayısı bilgileri yer aldı. İşte 4 Şubat 2022 günlük Covid-19 tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 468 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 157 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 468 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 157 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 83 bin 536 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,56, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,61 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 735 bin 468 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"VEFAT SAYILARIMIZ YÜKSEK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Etiketler : sağlık bakanlığı koronavirüs tablosu 4 şubat koronavirüs tablo
Gece kuşuysanız gözleriniz riskte!

Gece kuşuysanız gözleriniz riskte!
Alice kapalı gişe

Alice kapalı gişe
Renkli lansman

Renkli lansman
Bilal'in rakibi kendisi

Bilal'in rakibi kendisi
Paramparça Teo

Paramparça Teo
Kerem gitti, Buğra geldi

Kerem gitti, Buğra geldi
Şiddet olmayacaksa rap düeti olabilir

Şiddet olmayacaksa rap düeti olabilir
Babalık özlemi

Babalık özlemi
Artık üç canım var

Artık üç canım var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER