21 Ocak 2021 Perşembe 20:04:00 - Güncelleme:21 Ocak 2021 Perşembe 20:09:00
Sağlık Bakanlığı 21 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı 21 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 289 yeni vaka, 743 yeni hasta tespit edildi. 153 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 165 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 289 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 74 oldu, 6 bin 113 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi.
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