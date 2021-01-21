  • BIST
    1551.57
  • Dolar
    7,3895
  • Euro
    8,9835
  • Altın
    442,4990
İstanbul
6 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlık Bakanlığı 21 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 415 bin 926'ya çıktı
Meteoroloji tarih verdi: Kar geri geliyor
"Türkiye güçlü donelerle geliyor bizim elimiz boş"
HDP'li Katırcıoğlu'ndan skandal hareket
İngiltere'den AB'yi kızdıracak çağrı
Başkan'dan CHP'ye: Hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor
Bakan Varank müjdeyi verdi: Çok yakında...
ABD küresel masaya geri dönüyor
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Instagram'dan TikTok itirafı: Bizden İlerideler
Flamingolar Körfez'i mesken tuttu
Hayvanlar kış uykusuna yatmadı
'Alo' demek için tepeye tırmanıyorlar
Soğukta aç susuz yardım bekliyor
Berfu Yenenler: Bu görüntüden neden utanayım?
Survivor adasında tarzlar da yarışıyor
Gülden: Duygulara hitap etmiyorsam bırakırım
Seren Serengil'den olay açıklama: İnsanlar Seren ölsün istiyor
Demet Akalın ve Esra Balamir'in alışveriş keyfi
Nilperi Şahinkaya'dan Emre Yusufi'ye 40. yaşa ‘tavşan olabiliriz' hediyesi
Dolandırıcılara karşı takipçilerini uyardı
Sefirin Kızı kadrosuna dahil olan Tuba Büyüküstün kızları ile Bodrum'a taşınıyor
Naz Elmas: Sabina Toziya çok özel bir insan
21 Ocak 2021 Perşembe 20:04:00 - Güncelleme:21 Ocak 2021 Perşembe 20:09:00

Sağlık Bakanlığı 21 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı 21 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 289 yeni vaka, 743 yeni hasta tespit edildi. 153 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 165 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 289 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 74 oldu, 6 bin 113 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısı
Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat rolü hakkında konuştu: Zorlandım ama...

Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat rolü hakkında konuştu: Zorlandım ama...
Beyza Doğuç her burca şarkı yaptı

Beyza Doğuç her burca şarkı yaptı
Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola ev fiyatına mutfak yeniliyorlar

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola ev fiyatına mutfak yeniliyorlar
Okan Karacan nefes alabilmenin mutluluğunu yaşıyor

Okan Karacan nefes alabilmenin mutluluğunu yaşıyor
Derya Şensoy: Özel hayatımla ilgili konuşmam

Derya Şensoy: Özel hayatımla ilgili konuşmam
Uğur Güneş'in yeni imajı kaslı oldu

Uğur Güneş'in yeni imajı kaslı oldu
Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin 10 aylık kızları Eda tarzıyla İstanbul'da

Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin 10 aylık kızları Eda tarzıyla İstanbul'da
Gökhan Türkmen: Tarz yok iyi müzik var

Gökhan Türkmen: Tarz yok iyi müzik var
O programda Hüsnü Şenlendirici de yer alacak

O programda Hüsnü Şenlendirici de yer alacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER