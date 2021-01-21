Sağlık Bakanlığı 21 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 165 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 289 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 74 oldu, 6 bin 113 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi.