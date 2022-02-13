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13 Şubat 2022 Pazar 20:22:00 - Güncelleme:13 Şubat 2022 Pazar 21:30:00

Sağlık Bakanlığı 13 Şubat 2022 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı!

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınına ilişkin son dakika verilerini açıkladı. Yapılan açıklamada günlük vaka, ölüm ve test sayısı bilgileri yer aldı. İşte 13 Şubat 2022 günlük Covid-19 tablosu...

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 419 bin 556 Kovid-19 testi yapıldı, 73 bin 787 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 70 bin 169 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,78, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,74 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 7 bin 120 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "6-12 Şubat arasında toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : sağlık bakanlığı koronavirüs talbosu 13 şubat korona tablosu
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