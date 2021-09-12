12 Eylül 2021 Pazar 19:35:00 - Güncelleme:12 Eylül 2021 Pazar 19:35:00
Sağlık Bakanlığı, 12 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 12 Eylül 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'nin 12 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
- Bakan Soylu: Benim en zor gecelerimden bir tanesiydi
- İşte 12 Eylül koronavirüs tablosu
- FETÖ üyesi şüphelisi hücre evinde yakalandı
- Dünya tıp literatüründe bir ilk: Koronavirüs, akciğer kanserini taklit etti
- Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'mülteci' açıklaması
- "Türkiye genelinde kadın konukevi sayımızı 149'a çıkardık"