İşte 12 Eylül koronavirüs tablosu

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12 Eylül 2021 Pazar 19:35:00 - Güncelleme:12 Eylül 2021 Pazar 19:35:00

Sağlık Bakanlığı, 12 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

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Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 12 Eylül 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'nin 12 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

Etiketler : koronavirüs sağlık bakanlığı günlük tablo
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