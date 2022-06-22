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22 Haziran 2022 Çarşamba 15:15:00 - Güncelleme:22 Haziran 2022 Çarşamba 15:16:00

Sağlık Bakanı Koca'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan orman yangınıyla mücadele sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'da dün akşam başlayan ve söndürme çalışmaları halen devam eden orman yangınıyla mücadele eden görevlilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere Bakanlığa bağlı ekiplerin ilk anlardan beri olay yerinde olduğunu belirtti.

Yangın sebebiyle "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Koca, "Yangınla mücadele sırasında, şu ana dek herhangi bir yaralanma olayı, belirgin sağlık problemi yaşanmadı. 115 sağlık personelimiz, 17 ambulans, 15 UMKE timi, 1 motorize ambulans ve 1 mobil komuta aracı ile görev başında. Hepimiz, yüreklere su serpecek haberi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca MUĞLA YANGIN
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