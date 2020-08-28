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28 Ağustos 2020 Cuma 14:31:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 14:40:00

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs hastalarına uyarı: Evden dışarıya adım atmayın

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, koronavirüs testleri pozitif çıkan ve 14 gün boyunca kendini izole etmesi gereken hastaları "Evden dışarıya adım atmayın" notuyla uyardı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan koronavirüs testleri pozitif çıkan hastaları uyardı.

Koronavirüs hastalarını "Evden dışarıya adım atmayın" notuyla uyaran Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalarımız, dışarı çıkmayın. Virüsü başkalarına bulaştırarak ağır hastalık süreçlerine ve hatta ölümlere sebep olabileceğinizi unutmayın."

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 106 bin 111 test yapıldı, 1491 kişide Kovid-19 tespit edildi.Son 24 saatte 26 hasta vefat etti, 995 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 240 bin 792'ye çıktı. Toplam test sayısı 6 milyon 727 bin 860, vaka sayısı 263 bin 998, vefat sayısı 6 bin 209 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 862, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu.

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