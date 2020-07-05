Sağlık Bakanı Koca'dan havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi, kayıp 1 kişiye henüz ulaşılamadı. Yaralanan 126 kişiden 121'i taburcu oldu" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimliklerinin belirlendiğini açıkladı.
Koca, Twitter hesabından havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Hendek'teki patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi, kayıp 1 kişiye henüz ulaşılamadı. Yaralanan 126 kişiden 121'i taburcu oldu. 5 kişinin tedavisi 1'i Sakarya'da yoğun bakımda, diğeri İstanbul Kartal Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde olmak üzere devam ediyor."
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