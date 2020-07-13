Sağlık Bakanı Koca'dan Hatayspor taraftarına 'örnek kutlama' önerisi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hatayspor camiasının, salgınla mücadelemizin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceklerine inanıyorum. Bu zafer hasarsız, kutlama örnek olmalı" dedi.
Sağlık Bakanı Koca'dan Hatayspor taraftarına 'örnek kutlama' önerisi
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Hatayspor’u ve taraftarlarını kutluyorum. An itibarıyla Hatayspor camiasının, salgınla mücadelemizin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceklerine inanıyorum. Bu zafer hasarsız, kutlama örnek olmalı."
Gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Hatayspor’u ve taraftarlarını kutluyorum. An itibariyle, Hatayspor camiasının, salgınla mücadelemizin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceklerine inanıyorum. Bu zafer hasarsız, kutlama örnek olmalı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 12, 2020
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