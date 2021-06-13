Bakan Koca'dan flaş açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşıda 40 yaşa indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz" dedi.

AŞILAMADA REKOR

Haziran ayında yeni birçok grubun COVID-19 aşılama programına dahil edildiği Türkiye'de, önceki gün (cuma) 590 bin dozdan fazla aşı uygulanarak toplumsal bağışıklama hedefi için önemli bir adım atıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakârlık, planlama: Hepsi var, sorun yok!" ifadesini kullandı. Dün ise 455 bin 770 kişi aşı vuruldu.