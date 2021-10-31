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31 Ekim 2021 Pazar 21:30:00 - Güncelleme:31 Ekim 2021 Pazar 21:30:00

Sağlık Bakanı Koca, yavrulayan köpeği Sultan ile videosunu paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yavrulayan köpeği Sultan ile birlikte yer aldığı videosunu paylaştı. Bakan Koca'nın köpeğini sevdiği anlar ile yavruların beslendiği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sultan'ın 7 yavru dünyaya getirdiğini belirtti.

Bakan Koca'nın paylaştığı videoda Sultan isimli köpeğini sevdiği anlar ile yavruların beslendiği görüntüler yer aldı.

Bakan Koaca ayrıca, yavruların isimlerini büyüdüklerinde koyacağını kaydetti.

Etiketler : sağlık bakanı fahrettin koca fahrettin kocanın köpeği fahrettin koca paylaşım
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