Sağlık Bakanı Koca, yavrulayan köpeği Sultan ile videosunu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yavrulayan köpeği Sultan ile birlikte yer aldığı videosunu paylaştı. Bakan Koca'nın köpeğini sevdiği anlar ile yavruların beslendiği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sultan'ın 7 yavru dünyaya getirdiğini belirtti.
Bakan Koca'nın paylaştığı videoda Sultan isimli köpeğini sevdiği anlar ile yavruların beslendiği görüntüler yer aldı.
Bakan Koaca ayrıca, yavruların isimlerini büyüdüklerinde koyacağını kaydetti.
Köpeğimiz Sultan, dünyaya getirdiği yedi yavruyla hayatımızı bereketlendirdi. Görenler, analı babalı büyüsünler :) dedi. Birazcık büyüsünler isimlerini koyacağız. Diğer köpeğimiz, heyecandan mıdır, şimdilik olayın farkında değil. pic.twitter.com/clRF5Cf6k1— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 31, 2021