Yavrulayan köpeği Sultan ile videosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sultan'ın 7 yavru dünyaya getirdiğini belirtti.

Bakan Koca'nın paylaştığı videoda Sultan isimli köpeğini sevdiği anlar ile yavruların beslendiği görüntüler yer aldı.

Bakan Koaca ayrıca, yavruların isimlerini büyüdüklerinde koyacağını kaydetti.

Köpeğimiz Sultan, dünyaya getirdiği yedi yavruyla hayatımızı bereketlendirdi. Görenler, analı babalı büyüsünler :) dedi. Birazcık büyüsünler isimlerini koyacağız. Diğer köpeğimiz, heyecandan mıdır, şimdilik olayın farkında değil. pic.twitter.com/clRF5Cf6k1