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12 Nisan 2021 Pazartesi 21:54:00 - Güncelleme:12 Nisan 2021 Pazartesi 22:15:00

Bakan Koca: Kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, "Kovid-19 risk haritası, nüfusun yüzde 80'inin çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor. Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere mutasyonu kaynaklıdır. Toplantıda Kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Kovid-19 risk haritası, nüfusun yüzde 80'inin çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor. Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere mutasyonu kaynaklıdır. Yüzde 59 olan yatak doluluk oranı ve yüzde 67,4 olan yoğun bakım doluluk oranında dramatik artış yok ama gelişmeler ciddi, veriler ikaz edici." dedi.

"Yakın zamanda yerli aşı üretimiyle toplum bağışıklığını gerçekleştireceğiz"

KOCA ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Şayet yükümüz önü alınamaz derecede ağırlaşırsa örneğini daha önce yaşadığımız gibi bir düzenlemeye gitmek zorunda kalabiliriz. Sağlık Bakanı Koca: "Güney Afrika varyantı 11 ilde 285 kişide, Brezilya varyantı ise 9 ilde 166 kişide görüldü. Kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 69'unu 65 yaş üstü oluştururken bugün bu oran yüzde 53'lere kadar düştü. Yakın zamanda hem tedarik yoluyla aşı çeşitliliğini sağlayarak hem de yerli aşı üretimiyle toplum bağışıklığını gerçekleştireceğiz. 65 yaş üstü vatandaşların 1 Ocak itibarıyla toplam vaka içindeki oranı 17,7 iken şimdi yüzde 8,2. Aşılama sonrası neredeyse yarı yarıya düştü. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 23,6'sı, aşısı tanımlandığı halde halen aşısını yaptırmış durumda değil."

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜKSEK OLAN İLLER

"Sağlık çalışanlarının hastanede yatanlar içindeki oranı yüzde 3,1 iken şu an 0,78. Yani beşte bir oranına inmiş durumda." diyen Bakan Koca, "Yüzde 86 olan aşılama oranıyla toplam vaka içerisindeki pay 1 Ocak'ta yüzde 5,3 iken şimdi yüzde 1,37'ye kadar indi. Entübe vakalar içindeki 65 yaş üstü vatandaşların oranı yüzde 71'den yüzde 54,4'e indi, sağlık çalışanlarının oranı yüzde 1,1'den 0,15'e düştü." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, "Aşının, 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına daha erken dönemde başlanıp yoğun yapıldığı için hem hastanede yatış hem yoğun bakım hem de entübe hastalar boyutuyla belirgin bir fayda sağladığını, bu noktada tanımlanmış kişilerin aşılarını yaptırma noktasında çok hassasiyet göstermeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum. 247 bin yatağımız içinde doluluk oranımız yüzde 56,3. Servis yatağı doluluk oranında bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3. Yüzde 30'a yakın kapasitemiz var, bu da 10 bine yakın ağır hasta anlamına geliyor." dedi.

Koca, "Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde, diğer bütün illerde yüzde 80'in altında." bilgisini verdi.

"RAMAZAN AYINI ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNEM OLARAK GÖRMELİYİZ"

Koca, "Ramazan ayını özellikle tedbirler noktasında çok önemli bir dönem olarak görmeliyiz. Bulaşıcılığın daha arttığı yeni bir pik dönemi yaşıyoruz. Yakın temas ve hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek durumundayız. Yarın Kabine Toplantısı'nda kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız. O çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları açıklar." şeklinde konuştu.

RUSYA'NIN UÇUŞ KISITLAMASI

Sağlık Bakanı Koca, "Turizmin yoğun olduğu bölgelerdeki tedbirleri, sertifikasyon uygulamalarını gördüklerinde farklı yaklaşım içinde olacaklar." dedi.

SİNOVAC AŞISI

Koca, "Bugüne kadar gelen miktar 26 milyonu geçti. Önümüzdeki haftalarda daha önemli sayıda aşının gelebileceğini tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Fahrettin Koca sağlık bakanı koronavirüs toplantı aşı
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