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09 Ekim 2020 Cuma 18:55:00 - Güncelleme:09 Ekim 2020 Cuma 19:58:00

Sağlık Bakanı Koca: Tüm sağlık sorunlarına karşı güçlü kalmamız sağlık sistemimizin başarısıdır

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Koca, "Salgın boyunca Kovid-19 başta olmak üzere, tüm sağlık sorunlarına karşı güçlü kalmamız, sağlık sistemimizin başarısıdır." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın boyunca Kovid-19 başta olmak üzere, tüm sağlık sorunlarına karşı güçlü kalmamız, sağlık sistemimizin başarısıdır." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Adana’da İl Değerlendirme Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Koca, "Bu yıl toplamda hastanelerimizde 466 milyon poliklinik muayenesi yapılmış, yaklaşık 7 milyon kişi yatarak tedavi almış, 7,5 milyon ameliyat gerçekleştirilmiş, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayımız ise 510 bin kişi olmuştur. Bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi, salgın dönemi olmasına rağmen, tedavi hizmetlerimizde bir aksama yaşanmamıştır." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişme, ülkemizin gösterdiği başarı virüse karşı kayıtsızlığa yol açmamalı. 'Nasılsa aşı yolda' rahatlığıyla yeni acıların önünü açmamalıyız." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "Devletimiz bu mücadeleyi (Kovid-19) büyük başarıyla yürütmektedir. Salgından en az etkilenerek çıkmaya hazırlanan ülkelerden biriyiz." ifadesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye, salgına karşı, dünyada örneği az görülen bir halk sağlığı hizmeti başarısı gösterdi. Hiçbirimiz daha bir muamma olduğu günden bugüne, koronavirüs tehlikesine karşı yalnız bırakılmadık. Devlet, millet için var olduğunu bir kez daha gösterdi." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye genelindeki yatak doluluk oranı yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayımız ise 11 bin 800'e ulaştı. 11 bin 800 filyasyon ekibi sayısıdır. Bu, toplamda 35 bin 400 görevli demektir. Bu sayı, bazı ülkelerin salgında görevlendirdiği hekim sayısından bile fazladır." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Az olan meşhur olur, çok olan şöhret bulmaz. Filyasyon ekiplerimiz de aynen böyle, dünyaca tanınıyor. Pek çok ülkenin televizyon kanallarında, savaşçı kıyafetleri içinde hayranlıkla izlendiler." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüsle, bizim gibi sistemli şekilde mücadele eden yok. Bu sözün arkasında duran sadece Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı değil. Bu sözün arkasında, salgınla ilgili her konuda son sözü söyleyen Dünya Sağlık Örgütü de duruyor ki Türkiye'yi dünyaya örnek gösteriyor." ifadesinde bulundu.

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