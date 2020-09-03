Sağlık Bakanı Koca son durumu paylaştı! 1642 kişiye yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Eylül koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 110 bin 225 Kovid-19 testi yapıldı, 1642 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 49 kişi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1041 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1642 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 49 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 274 bin 943, can kaybı 6 bin 511 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 110 bin 225 test yapıldı, 1642 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 49 hasta vefat etti, 1211 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 248 bin 87 oldu.

Toplam test sayısı 7 milyon 466 bin 87, vaka sayısı 274 bin 943, vefat sayısı 6 bin 511 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 1041, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde. "