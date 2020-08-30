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30 Ağustos 2020 Pazar 19:11:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2020 Pazar 19:17:00

Sağlık Bakanı Koca son durumu paylaştı! Ağır hasta sayımız artıyor

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1482 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 42 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 1482 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 42 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 268 bin 546, can kaybı 6 bin 326 oldu.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde" ifadelerini kullandı.

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