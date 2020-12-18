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18 Aralık 2020 Cuma 21:02:00 - Güncelleme:18 Aralık 2020 Cuma 21:02:00

Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 26 bin 410 yeni vaka belirlendi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 809 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 410 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 246 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 945 kişi ise iyileşti.

Günlük koronavirüs tablosu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.

Günlük verilere göre; son 24 saatte 205 bin 809 test yapıldı, 26 bin 410 kişide koronavirüs tespit edildi. 246 kişi hayatını kaybederken, 31 bin 945 kişi de iyileşti.

Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 22 milyon 107 bin 503, toplam vaka sayısı 1 milyon 982 bin 90, toplam vefat sayısı 17 bin 610, hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, ağır hasta sayısı 5 bin 707, toplam iyileşen hasta sayısı 1 m,ilyon 753 bin 552 oldu.

"Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim."

Etiketler : koronavirüs vaka sayıs türkiye koronavirüs son durum bakan koc fahrettin koca sağlık bakanlığı
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