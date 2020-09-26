26 Eylül 2020 Cumartesi 23:36:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 23:48:00
Sağlık Bakanı Koca: Şiddete karşı bir olmalıyız
Kaynak: AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çapa Tıp Fakültesi'nde görevli hasta bakıcıyı darp eden kişinin "kasten yaralama" suçundan tutuklandığını hatırlatarak "Şiddete karşı bir olmalıyız" mesajı verdi.
Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çapa Tıp Fakültesi’nde görevli hasta bakıcımız, maskesini doğru takması için uyardığı kişi tarafından darp edilmiş ve göz ameliyatına alınmıştı. Saldırgan, Çağlayan Adliyesi’nde 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddete karşı bir olmalıyız"
- Sağlık Bakanı Koca: Şiddete karşı bir olmalıyız
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