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09 Temmuz 2023 Pazar 13:49:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 13:49:00

Sağlık Bakanı Koca: Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır

Kaynak: TRT Haber

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorununun bulunmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim.

Etiketler : fahrettin koca binali yıldırım sağlık
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