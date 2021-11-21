Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte haftalık koronavirüs vaka haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısını paylaştı.

İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.