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Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte haftalık koronavirüs vaka haritası
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21 Kasım 2021 Pazar 13:15:00 - Güncelleme:21 Kasım 2021 Pazar 13:16:00

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte haftalık koronavirüs vaka haritası

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Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısını paylaştı. İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısını paylaştı.

İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüs Kovid-19
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