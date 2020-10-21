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21 Ekim 2020 Çarşamba 19:58:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 20:39:00

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 21 Ekim koronavirüs tablosu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri paylaştı. İşte 21 Ekim koronavirüs tablosu...

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 117 bin 943 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 13 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1504 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 308 bin 446'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 12 milyon 759 bin 69'a ulaştı. Hasta sayısı 353 bin 426, vefat sayısı 9 bin 513, ağır hasta sayısı 1504, aktif hasta sayısı 35 bin 467 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

"MÜCADELEYE DESTEK VERİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 2 binden fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar, ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak, tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin." ifadesini kullandı.

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