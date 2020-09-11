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11 Eylül 2020 Cuma 22:06:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 22:17:00

Sağlık Bakanı Koca: Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da salgının seyrini ele aldıkları detaylı bir toplantı yaptıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla bir toplantı yaptıklarını belirterek, "İstanbul'daki salgın seyrini ele aldığımız detaylı bir toplantı yaptık. Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir. Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

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