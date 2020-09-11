Sağlık Bakanı Koca: Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da salgının seyrini ele aldıkları detaylı bir toplantı yaptıklarını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla bir toplantı yaptıklarını belirterek, "İstanbul'daki salgın seyrini ele aldığımız detaylı bir toplantı yaptık. Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir. Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla; İstanbul’daki salgın seyrini ele aldığımız detaylı bir toplantı yaptık. Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir. Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim. pic.twitter.com/ysdKrIOr7V— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 11, 2020
- Sağlık Bakanı Koca: Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim
- Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye aleyhine kumpaslara girenler hüsrana uğrayacaklar
- Aksoy: Gülen Kürsüsü'nün kapatılması memnuniyetle not edilmiştir
- Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 256 bin 524'e yükseldi
- Bakan Soylu: Türkiye'yi farklı düşüncelere savurmak iyi niyetli bir girişim değil
- MSB'den Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki araştırmalar hakkında açıklama!