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05 Ağustos 2020 Çarşamba 20:04:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 20:04:00

Sağlık Bakanı Koca, Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Beyrut'taki patlamaya ilişkin Lübnan Sağlık Bakanı Dr. Hamad Hasan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dost ve kardeş Lübnan halkının acısını paylaştıklarını ifade eden Bakan Koca, başsağlığı dileklerini iletti.

Bakan Koca, AFAD koordinasyonunda Lübnan’a tıbbi ve insani yardım malzemesi taşıyacak olan uçakla, aynı zamanda korona virüsle mücadele için gerekli olan ilaç ve malzemenin de gönderileceğini söyledi. Patlamada yaralananların tedavisi için uzman hekim ve cerrahlardan oluşan 20 kişilik ekibin de bugün Lübnan’a gönderileceğini bildiren Koca, Türkiye’nin tüm imkanlarıyla Lübnan’ın yanında olduğunu vurguladı.

Lübnan Sağlık Bakanı Hasan ise halkının bu zor günleri birlik ve dayanışma ile aşacağını söyleyerek desteği için Türk halkına ve hükümetine teşekkürlerini iletti.

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