Sağlık Bakanı Koca, Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü

Bakan Koca, AFAD koordinasyonunda Lübnan’a tıbbi ve insani yardım malzemesi taşıyacak olan uçakla, aynı zamanda korona virüsle mücadele için gerekli olan ilaç ve malzemenin de gönderileceğini söyledi. Patlamada yaralananların tedavisi için uzman hekim ve cerrahlardan oluşan 20 kişilik ekibin de bugün Lübnan’a gönderileceğini bildiren Koca, Türkiye’nin tüm imkanlarıyla Lübnan’ın yanında olduğunu vurguladı.

Lübnan Sağlık Bakanı Hasan ise halkının bu zor günleri birlik ve dayanışma ile aşacağını söyleyerek desteği için Türk halkına ve hükümetine teşekkürlerini iletti.