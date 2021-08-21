21 Ağustos 2021 Cumartesi 21:15:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 21:15:00
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 salgınında son durumu açıkladı... İşte 21 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son dakika gelişmesini duyurdu. Vaka, ölüm, test sayısı gibi verilerin yer aldığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu" belli oldu. İşte 21 Ağustos koronavirüs tablosu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.