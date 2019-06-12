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12 Haziran 2019 17:24 | Çarşamba

Sağlık Bakanı Koca: Her hastamıza Kızılay'ın eli uzanmaktadır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün hızla gelişen sağlık sistemimizde her hastanemiz Kızılay güvencesi altında hizmet vermekte, kan ihtiyacı olan her hastamıza Kızılay'ın eli uzanmaktadır" dedi.

Dünyanın dört bir yanına yardım eli uzatan Türk Kızılayı'na bağışlarıyla katlı sağlayan kişi ve kurumlara madalya verildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türk Kızılayı tarafından İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni düzenlendi.

Türk Kızılayı tanıtım videosunun izlettirildiği etkinlikte, Hilal-i Ahmer Özel Müzayede Koleksiyonu da görücüye çıktı.

Törende, Türk Kızılayı'na 2 milyon ve üzerinde bağış yapanlara platin, 500 bin ila 2 milyon arasında bağış bulunanlara altın, 250 bin ila 500 bin lira arasında bağış kişi ve kuruluşlara gümüş madalya verildi. Ayrıca, küçük yaşta yardım kampanyası başlatan veya katkı veren çocuklara hediye verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık tarafından 59 kişiye platin, 61 kişiye altın ve 32 kişiye gümüş madalya takdim edildi.

Koca, Türk Kızılayı'nın Cumhuriyet Türkiyesi'nin Osmanlı İmparatorluğu'ndan devraldığı nadide kuruluşlardan biri olduğunu söyledi.

Hilal-i Ahmer'in dünyaya hilali insani bir sembol olarak armağan eden ilk Kızılay olduğunu belirten Koca, Türk Kızılayı'nın zamanla bölgesinin en büyük, dünyanın ise sayılı insani yardım kuruluşlarından biri halini aldığını ve tüm mağdurların, mazlumların umudu haline geldiğini dile getirdi.

"Her hastamıza Kızılay'ın eli uzanmaktadır"

Koca, "Türk Kızılayı toplumla bütünleşmiş, toplumun geleceğine sahip çıkan hem de toplumun sahip çıktığı güzide bir sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir. Bugün hızla gelişen sağlık sistemimizde her hastanemiz Kızılay güvencesi altında hizmet vermekte, kan ihtiyacı olan her hastamıza Kızılay'ın eli uzanmaktadır. Türk Kemik İliği ve Kök Hücre Bankası bakanlığımız, Kızılay iş birliğiyle yürütülmektedir. Sadece ülkemizde ve yakın komşularımızda değil, Kafkasya'da, Balkanlar'da, Afrika'da, Güney Afrika'da, Asya'da, Uzak Doğu'da ve Pasifik'te, nereye giderseniz gidin sıkıntıya düşen kişilerin, mazlumların, mağdurların gözlerinin ilk aradığı şeyin Kızılay amblemi olduğuna şahit olursunuz." dedi.

"Gönül coğrafyamızın yanı sıra savaş ve afetlerin vurduğu tüm bölgelerde, Suriye'de, Irak'ta, Somali'de, Arakan'da, Yemen'de, Gazze'de ve daha birçok ülkede tüm olumsuz koşullara rağmen Kızılay bayrağının dalgalandığını görürsünüz." diyen Koca, Kızılay ambleminin orada olmasının dost elinin uzandığı anlamına geldiğini ifade etti.

Koca, Türk Kızılayı ve insani yardımlar konusunda kendini ispatlamış çeşitli sivil toplum kuruluşlarının uzun yıllara sahip tecrübeleri ve kurdukları güçlü ilişkiler sayesinde hizmetlerini başarıyla yürüttüğünü kaydederken, hayırseverlere teşekkür etti.

"Tören sembolik bir anlam taşıyor"

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da Türk Kızılay'ının 151 yıldır faaliyet gösterdiğine işaret etti.

Hilal-i Ahmer'in (Türk Kızılay) 33'üncü başkanı olduğunu hatırlatan Kınık, Türk Kızılayı'nın Türkiye'nin ve dünyanın en köklü sivil toplum kuruluşlarından olduğunu dile getirdi.

Kınık, şöyle konuştu:

"Vatana muhabbet, yaralıya muavenet düsturu ile kurulan ve kim olduğuna bakmaksızın insan ıstırabını dindirmek için var olan bu merhamet çınarı bir buçuk asırdır gönüllülerinin ve bağışçılarının gücü ile dallarını yeryüzüne uzatıyor. Bugün burada yaptığımız tören aslında sembolik bir anlam taşıyor. Gönül isterdi ki azından, çoğundan paylaşan, gerektiğinde kanını, kök hücresini, gerektiğinde tarladan kaldırdığı harmanının zekatını, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını, kolundaki bileziğini veren, hiçbirini verememişse zamanını, emeğini veren milyonlarca bağışçımız ve gönüllümüzün tamamı için bir tören düzenleyelim."

Yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığının altını çizen Kınık, "Bağışçılarımız emin olsunlar ki desteklerinizle ulaştığımız ülkemizdeki ihtiyaç sahipleri, Arakanlı Müslümanlar, Endonezya'daki Surinam'daki afetzedeler, Venezuella'daki, Moldova'daki muhtaçlar, Irak'taki Ezidiler, Suriye'deki mazlumlar, Bosna'daki, Somali'deki yetimler sizlere, milletimiz ve memleketimize her gün dua ediyorlar. Kıymetli bağışçılarımız, verdiğiniz desteklerle ülkemizde ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerinin insanlık onurunu korudunuz, onlara koruma sağladınız, ev oldunuz, aş oldunuz, su oldunuz, ilaç oldunuz. İnanın onların hafızalarında artık silinmez bir yeriniz var." diye konuştu.

Kınık, "Milletimizin yardımseverliği ile ülkemiz hem dünyanın en cömert ülkesi olmuş hem de en fazla sayıda insana koruma sağlayıp nerede bir insan ıstırabı varsa elini uzatarak dünyanın en iyi kalpli ülkesi olarak mustazafların gönlünde taht kurmuştur. Sayın Cumhurbaşkanım ve kıymetli eşleri insani krizlerde bizzat aktif rol alarak savunuculuk yapmış, insancıl diplomasi anlamında da zayıflayan umutları yeşertmiştir." dedi.

"Titiz bir çalışmayla 2020-2030 stratejimizi belirledik"

2020-2030 stratejisini belirlediklerini dile getiren Kınık, "Stratejimizi ülkemizin 2023 ve 2071 kalkınma hedefleri ile uyumlu ve devletimize destek olacak bir tarzda ele aldık. Öncelikle toplumsal dayanıklılığı artırmak için yoksulluk ve küresel açlıkla mücadele edeceğiz. İslam Kalkınma Bankası ile birlikte kendi vatandaşlarımıza yönelik geniş çaplı bir ekonomik güçlendirme ve değer zinciri programı başlatıyoruz." dedi.

Sanat, iş ve siyaset camiasından davitlerin katıldığı etkinlikte sanatçılarca tasarlanan 98 büyük, 9 küçük hilal sergilendi. Eserler 25 bin liradan başlayan açık arttırmayla satıldı.

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