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31 Ağustos 2020 Pazartesi 19:02:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 19:22:00

Sağlık Bakanı Koca günlük koronavirüs tablosunu paylaştı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Koca günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugün 1587 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 270 bin 133, can kaybı 6 bin 370 oldu.

Sağlık Bakanı Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 110 bin 102 test yapıldı. Bu kapsamda 1587 kişiye KOVID-19 tanısı konuldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1587 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 270 bin 133, can kaybı 6 bin 370 oldu.

Son 24 saatte 1087 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 244 bin 926 oldu.

TEST SAYISINDA REKOR

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000’den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde" dedi.

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