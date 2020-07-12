Sağlık Bakanı Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı
Türkiye'de son 24 saatte 1012 yeni vaka tespit edildi, 19 kişi yaşamını yitirdi. 1298 kişinin Kovid-19'u yenmesiyle iyileşenlerin sayısı 194 bin 515'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte, 45 bin 232 Covid-19 testi yapıldı. 1012 yeni vaka tespit edildi, 19 kişi yaşamını yitirdi. Bugün 1298 kişi yeni tip koronavirüsü yendi.
Böylece Türkiye'de 3 milyon 975 bin 455 test uygulandı. Toplam vaka sayısı 212 bin 993'e yükseldi. iyileşenlerin sayısı ise 194 bin 515'e çıktı. 5 bin 363 kişi vefat etti.
Sağlık Bakanı Koca, son 3 gün ortalama entübe hasta sayısının en yüksek olduğu 5 il; İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa olarak açıkladı.
Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il ise İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya.
Bakan Koca, "Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım" dedi.
SON 3 GÜNDE ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/5PfpJkaceJ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 12, 2020
- İstanbul Valisi Yerlikaya, yangının kontrol altına alındığını duyurdu
- Sağlık Bakanı Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı
- '15 Temmuz Zaferi' Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılacak
- Erzurum'da yakalanan 2 teröristten biri gri listede olduğu ortaya çıktı
- 3 PKK'lı terörist SİHA'larımızın desteğiyle artık etkisiz...
- Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kirli ittifak!