Sağlık Bakanı Koca düğünlerde maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca, düğünlerde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulması gerektiği uyarısında bulundu.
"Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler." ifadesini kullanan Koca, gazetelerde yer alan bir haberi de aktardı. Koca, gazetelerde çıkan, "Sağlık Bakanlığının Kovid-19 vakalarının en çok artış gösterdiğini açıkladığı Bursa'da sokakta halay çeken düğüncüler, sosyal mesafe kuralına uymadı. Katılanların çoğunluğunun maskesiz olması dikkati çekti." haberini paylaştı.
Düğünlerden, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler. pic.twitter.com/IigA68rSYx— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 4, 2020
- Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzeme yardımı Sancak bölgesine ulaştı
- Sağlık Bakanı Koca düğünlerde maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması
- Bakan Koca: Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var
- Bakan Soylu: Mardin'de büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanan patlayıcı ele geçirildi
- Almanya'da yaklaşık 2 bin kişi ırkçılığı protesto etti