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04 Temmuz 2020 Cumartesi 22:19:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2020 Cumartesi 22:19:00

Sağlık Bakanı Koca düğünlerde maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Koca, düğünlerde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulması gerektiği uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda düğünlerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geldiğini aktardı.

"Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler." ifadesini kullanan Koca, gazetelerde yer alan bir haberi de aktardı. Koca, gazetelerde çıkan, "Sağlık Bakanlığının Kovid-19 vakalarının en çok artış gösterdiğini açıkladığı Bursa'da sokakta halay çeken düğüncüler, sosyal mesafe kuralına uymadı. Katılanların çoğunluğunun maskesiz olması dikkati çekti." haberini paylaştı.

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