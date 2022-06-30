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30 Haziran 2022 Perşembe 11:17:00 - Güncelleme:30 Haziran 2022 Perşembe 11:18:00

Türkiye'deki ilk maymun çiçeği vakası açıklandı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini, bağışıklık sistemi yetersizliği olan 37 yaşındaki hastanın tecrit edildiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil yakın fiziksel temasla bulaşıyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler : MAYMUN HASTALIĞI BAKA TÜRKİYE
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