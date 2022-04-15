Bakan Koca: "Asistan doktorlar" düzenlemesi tamam

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15 Nisan 2022 Cuma 13:51:00 - Güncelleme:15 Nisan 2022 Cuma 14:58:00

Sağlık Bakanı Koca: Asistanlarımız yükümlülükleri açısından eşit hale geldi

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Asistan doktorlar" düzenlemesinin tamamlandığını açıkladı. Koca, asistanlarının üniversitelerde ve Bakanlığa bağlı hastanelerde yükümlülükleri açısından eşit hale geldiklerini bildirdi. Koca madde madde bu düzenlemelerle ilgili sonuçları da paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 7394 sayılı Kanun'la ilgili açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Kanunu onaylayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Koca, yasanın ilgili maddelerinin içeriğini "Uzmanlık eğitiminde adalet" olarak özetlediklerini belirtti.

KOCA: ARTIK EŞİT HALE GELDİ

Kanundaki düzenlemeleri aktaran Bakan Koca, "Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yükümlülükleri açısından eşit hale geldi. Üniversite hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan eşitsizliklere son verildi. Bakanlığımız kadrosuyla üniversitelerde uzmanlık eğitimi yapan asistanların, eğitimlerini tamamladıklarında şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırıldı." bilgisini paylaştı.

Bakanlık kadrosuyla üniversitede tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlardan yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacağının altını çizen Koca, bu kadrolarda uzmanlık eğitimini herhangi bir sebeple sürdürmeyenlerin hizmet yükümlülüğünün, halen bu kadrolarda uzmanlık eğitimi devam eden hekimlerin ilave hizmet yükümlülüğünün kaldırıldığını belirtti.

Bakan Koca, kanundaki düzenlemelere ilişkin şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı adına uzmanlık eğitimi alan asistanlarımıza eğitimleri süresince yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacak. İstifa etmiş olduğu halde son TUS sınavı ile bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, bir defaya mahsus beklemeden eğitimlerine başlayacak. Yürürlüğe giren, kendi aramızda adına 'Asistanlıkta Adalet Kanunu' diyebileceğimiz yasal düzenleme ile üniversitelerimizdeki kadro kısıtlılığı sorunu aşılacak."

Koca, TUS sonuçlarının 31 Mart'ta açıklandığını hatırlatarak, "Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Etiketler : TUS sonuçların BAKAN KOCA Asistanlıkta Adalet Kanunu ASİSTAN DOKTOR
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